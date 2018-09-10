Финляндия попросила Россию смягчить нормы законодательства о въезде машин

ХЕЛЬСИНКИ, 10 сен — РИА Новости. Таможня Финляндии направила в понедельник письмо таможенным властям России, где просит решить проблему с въездом автомобилей, принадлежащих одному собственнику, сообщает ведомство.
Как сообщалось ранее, автомобилисты Финляндии начиная с 4 сентября испытывают проблемы при въезде на территорию России. В частности, пересечь границу не могут транспортные средства, купленные в кредит, находящиеся в залоге у банка, а также более одного автомобиля, принадлежащего одному собственнику.
В конце июля Госдума приняла новую редакцию закона о таможенном регулировании, которая, за исключением отдельных положений, вступила в силу с 4 сентября. Она была разработана в связи со вступлением в силу с 1 января 2018 года нового Таможенного кодекса ЕАЭС.
ФТС в свою очередь рекомендует физлицам при планировании временного ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования учитывать, что таможня проводит проверку — как в отношении водителя, так и в отношении собственника — на предмет наличия ранее временно ввезенных в ЕАЭС транспортных средств. В случае выявления ввезенного транспортного средства, находящегося под таможенным контролем, для оформления временного ввоза последующего автомобиля необходимо внесение суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин.