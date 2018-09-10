Финляндия попросила Россию смягчить нормы законодательства о въезде машин

ХЕЛЬСИНКИ, 10 сен — РИА Новости. Таможня Финляндии направила в понедельник письмо таможенным властям России, где просит решить проблему с въездом автомобилей, принадлежащих одному собственнику, сообщает ведомство.

"Финская таможня подняла вопрос об изменении закона 10 сентября 2018 года на официальном уровне с таможней Российской Федерации и направила письмо в адрес директора российской таможни. В письме российским таможенникам предлагается предпринять необходимые шаги для решения проблемы, при которой движение транспортных средств между нашими странами может быть восстановлено до уровня, предшествующего вступлению в силу нового закона", — говорится в сообщении финской таможни.

Как сообщалось ранее, автомобилисты Финляндии начиная с 4 сентября испытывают проблемы при въезде на территорию России. В частности, пересечь границу не могут транспортные средства, купленные в кредит, находящиеся в залоге у банка, а также более одного автомобиля, принадлежащего одному собственнику.

В конце июля Госдума приняла новую редакцию закона о таможенном регулировании, которая, за исключением отдельных положений, вступила в силу с 4 сентября. Она была разработана в связи со вступлением в силу с 1 января 2018 года нового Таможенного кодекса ЕАЭС.

В соответствии нормой статьи 193 закона временный ввоз транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного в иностранном государстве и принадлежащего на праве собственности физическому или юрлицу, в собственности которого уже находятся транспортные средства для личного пользования, ранее ввезенные в ЕАЭС и находящиеся под таможенным контролем, возможен только после уплаты таможенных пошлин.

ФТС в свою очередь рекомендует физлицам при планировании временного ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования учитывать, что таможня проводит проверку — как в отношении водителя, так и в отношении собственника — на предмет наличия ранее временно ввезенных в ЕАЭС транспортных средств. В случае выявления ввезенного транспортного средства, находящегося под таможенным контролем, для оформления временного ввоза последующего автомобиля необходимо внесение суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин.