Европейские страны предостерегли Израиль от сноса поселка в Палестине

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания предупредили Израиль о последствиях, которые повлечет за собой уничтожение поселка Хан аль-Ахмар, сообщается в совместном заявлении, полученном в распоряжение РИА Новости.

Поселок Хан аль-Ахмар по соседству с Иерусалимом и дорогой на Мертвое море израильтяне объявили самостроем, готовят его к сносу, а почти 200 живущих там бедуинов-палестинцев собираются принудительно отселять, несмотря на многочисленные протесты из-за рубежа. Ранее верховный суд Израиля отклонил петицию местных жителей против сноса.

"Мы присоединяемся к главе дипломатии (ЕС — ред.), вице-президенту (Фредерике) Могерини, повторяя наш призыв к израильскому правительству не продолжать следовать его плану уничтожения деревни, в том числе находящейся в ней школы, и перемещения ее жителей", — говорится в заявлении.

Согласно документу, "последствия разрушения и перемещения, которые распространятся на жителей этой общины, в том числе их детей, а также на перспективы решения о создании двух государств, будут очень серьезными".

Протесты против готовящегося сноса Хан аль-Ахмар ранее заявили ЕС и различные структуры ООН, назвав планы израильских властей угрозой для перспектив ближневосточного урегулирования. Они подчеркивают, что деревня является частью так называемой зоны Е-1 между Иерусалимом и крупным еврейским поселением Маале-Адумим, которая имеет "критическое значение для территориальной непрерывности будущего палестинского государства".