Глава МВД Италии обрушился с критикой на ООН из-за мигрантов

РИМ, 10 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал ООН предвзятой и плохо информированной организацией.
Таким образом он ответил верховному комиссару ООН Мишель Бачелет, которая повергла критике миграционную политику Италии. В частности, она заявила, что ООН "намерена отправить сотрудников в Италию, чтобы оценить сообщения о резко возросшем числе актов насилия и расизма против мигрантов, лиц африканского происхождения и рома".
Кроме того, Бачелет раскритиковала правительство Италии в связи с отказом принимать в своих портах суда неправительственных организаций с мигрантами на борту. "Подобная политическая позиция и другие актуальные события имеют разрушительные последствия для многих людей, которые уже находятся в уязвимом положении. Хотя число мигрантов, которые пересекают Средиземное море, снизилось, показатель смертности тех, кто совершает этот опасный путь, за первые шесть месяцев этого года стал даже выше, чем раньше", — сказала она.
По его словам, всемирная организация доказывает статус "предвзятой, слишком дорогостоящей и плохо информированной" организации.
"Прежде чем проверять Италию, ООН должны провести расследование в своих государствах-членах, которые игнорируют такие элементарные права человека, как свобода и равноправие полов", — отметил Сальвини, известный своей жесткой антимигрантской позицией.