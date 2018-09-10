Глава МВД Италии обрушился с критикой на ООН из-за мигрантов

РИМ, 10 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал ООН предвзятой и плохо информированной организацией.

Таким образом он ответил верховному комиссару ООН Мишель Бачелет, которая повергла критике миграционную политику Италии. В частности, она заявила, что ООН "намерена отправить сотрудников в Италию, чтобы оценить сообщения о резко возросшем числе актов насилия и расизма против мигрантов, лиц африканского происхождения и рома".

Кроме того, Бачелет раскритиковала правительство Италии в связи с отказом принимать в своих портах суда неправительственных организаций с мигрантами на борту. "Подобная политическая позиция и другие актуальные события имеют разрушительные последствия для многих людей, которые уже находятся в уязвимом положении. Хотя число мигрантов, которые пересекают Средиземное море, снизилось, показатель смертности тех, кто совершает этот опасный путь, за первые шесть месяцев этого года стал даже выше, чем раньше", — сказала она.

"Италия в последние годы приняла 700 тысяч иммигрантов, многие из которых были нелегалами, и никогда не встречала сотрудничества со стороны других европейских стран. Мы не собираемся брать уроки у кого бы то ни было, а у ООН и подавно", — заявил Сальвини.

По его словам, всемирная организация доказывает статус "предвзятой, слишком дорогостоящей и плохо информированной" организации.

"Прежде чем проверять Италию, ООН должны провести расследование в своих государствах-членах, которые игнорируют такие элементарные права человека, как свобода и равноправие полов", — отметил Сальвини, известный своей жесткой антимигрантской позицией.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Новое правительство Италии объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач. В начале августа премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что всего за два месяца деятельности его кабинета количество высадок мигрантов в Италии снизилось на 80-85%.