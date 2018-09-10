Губернатор Донецкой области и спецпредставитель ОБСЕ провели переговоры

КИЕВ, 10 сен – РИА Новости. Глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Александр Куць сообщил, что обсудил со спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком ряд вопросов, касающихся гуманитарной ситуации в Донбассе.

"Со специальным представителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком обсудили ряд гуманитарных вопросов, возникших на востоке Украины. В частности, затронули вопросы пересечения КПВВ (контрольно-пропускные пункты въезда-выезда. – Прим. ред.) и состояния критической инфраструктуры", — написал Куць на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что среди "ключевых проблем" — это гарантии безопасности для работников объектов жизнеобеспечения населенных пунктов.

"Если раньше о прекращении боевых действий для проведения восстановительных работ договаривались через СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. — Прим. ред.), то после выхода оттуда представителей России ключевую роль в этом вопросе стали играть международные организации, в частности, ОБСЕ", — заявил Куць. Однако, по его словам, после гибели главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко ополченцы "вообще прекратили любые контакты по этому поводу".

Также губернатор сообщил, что попросил Сайдика "активнее ставить вопрос доступа международных организаций в тюрьмы и другие места, где незаконно содержатся украинские граждане".

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК в том случае, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и предоставит им возможность и условия для выполнения своей функции.