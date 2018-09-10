США закрывают офис Организации освобождения Палестины в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. США приняли решение закрыть представительство Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне, говорится в заявлении госдепартамента.

"После тщательного анализа администрация (США) приняла решение о закрытии отделения генеральной делегации (представительства – ред.) Организации освобождения Палестины в Вашингтоне", — заявили в госдепартаменте. Там отметили, что в прошлом году США разрешили отделению ООП проводить операции "в поддержку достижения прочного, всеобъемлющего мира между израильтянами и палестинцами" и не стали закрывать его.

"Однако ООП не предприняла шагов по продвижению вперед для начала прямых и конструктивных переговоров с Израилем. Напротив, руководство ООП осудило мирный план США, который оно не видело, и отказалось взаимодействовать с правительством США в отношении мирных усилий и по другим вопросам. В связи с этим и с учетом озабоченностей конгресса администрация приняла решение о закрытии отделения ООП в Вашингтоне", — говорится в сообщении.

Также в госдепартаменте выразили обеспокоенность администрации и конгресса США "попытками палестинцев побудить международный уголовный суд провести расследование в отношении Израиля".

"Соединенные Штаты по-прежнему считают, что прямые переговоры между двумя сторонами являются единственным путем вперед. Эти действия не должны использоваться теми, кто стремится помешать достижению мирного соглашения. Мы не отступаем от наших усилий по достижению прочного и всеобъемлющего мира", — подчеркнули в госдепартаменте.

Администрация президента Дональда Трампа проводит произраильский курс в урегулировании ближневосточного конфликта. В частности, ранее в этом году США перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало массовые протесты палестинцев и арабских стран.