Раненый кандидат в президенты Бразилии перенесет новую операцию

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 сен – РИА Новости. Фаворит президентской гонки в Бразилии Жаир Болсонару, раненный ножом в ходе предвыборного митинга, перенесет еще одну хирургическую операцию, говорится в сообщении врачей госпиталя Albert Einstein в Сан-Паулу, где находится Болсонару.

Болсонару был ранен ножом во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс. Нападавшего задержали. Президентские выборы в Бразилии пройдут уже 7 октября.

"Позже будет необходима новая серьезная операция для восстановления кишечного транзита и удаления мешка для колостомы", — говорится в сообщении госпиталя.

Ранее медики сообщали, что срок госпитализации Болсонару составит от семи до десяти дней. Возобновление предвыборной деятельности кандидата вне госпиталя возможно не ранее чем через 20 дней. В связи с этим Болсонару намерен вести часть своей предвыборной кампании через интернет, оставаясь на реабилитации в госпитале.

Бывший военный и кандидат от право-центристской Социально-либеральной партии, Болсонару имел все шансы если не победить в первом туре, то по крайней мере выйти во второй (при необходимости он пройдет 28 октября). Теперь его участие, по мнению наблюдателей, под вопросом, что может изменить всю конфигурацию политической борьбы в крупнейшей стране Латинской Америки за месяц до дня голосования.