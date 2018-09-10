Саамы выступили против железной дороги через Лапландию

ХЕЛЬСИНКИ, 10 сен — РИА Новости. Коренной народ севера Финляндии — саамы — проводят акции протеста против планов властей по строительству железной дороги через Лапландию к Северному Ледовитому океану, сообщает один из организаторов, ассоциация "Финская саамская молодёжь".

Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии сообщало в марте, что выбран приоритетный маршрут железной дороги, который соединит уже существующую инфраструктуру в финских городах Оулу и Рованиеми с норвежским Киркенесом, и таким образом даст транспортной системе страны выход к Баренцеву морю и Северному Ледовитому океану.

Серия протестов началась во вторник, 4 сентября, в южной части оленеводческого района Лапландии, населенном пункте Вуотсо, и проходит каждый день в разных местах. Акции уже прошли в Инари, Муддусярви (Muddusjärvi), Севеттиярви (Sevettijärvi) и других местах традиционного промысла оленеводов Лапландии.

"Это здорово, что протесты начались именно здесь, так как отсюда начинается территория саамов. Иногда единственное, что мы можем сделать, — это показать всем, что данный вопрос не безразличен коренным народам", — говорит представитель саамов, оленевод Петра-Бирет Магга-Варс (Petra-Biret Magga-Vars).

Акции заключаются в привлечении общественного внимания к сохранению уникальной природы Арктики. Группы саамов в одежде красного цвета, держа плакаты и транспаранты с надписями "Лес — это жизнь", "Нет путям к Ледовитому океану", "Наш лес — руки прочь", выстраиваются в определенном порядке.

"Линии (в которые выстраиваются протестующие — ред.) — это границы нашего будущего", — поделилась активист Йенни Лайти (Jenni Laiti).

Организаторы ожидают, что протесты привлекут внимание экологов и властей к сохранению уникальной природы севера Финляндии и помешают планам строительства железной дороги. О реакции властей пока не известно.