В Париже обокрали саудовскую принцессу на 800 тысяч евро, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 10 сен – РИА Новости. Принцессу Саудовской Аравии ограбили в отеле Ritz в Париже, пропали драгоценности на сумму в 800 тысяч евро, бригада по борьбе с бандитизмом начала расследование инцидента, сообщает радиостанция France info со ссылкой на свои источники.

Ограбление произошло в пятницу, 7 сентября. Сумма ущерба составила около 800 тысяч евро, речь идет о драгоценностях. Отмечается, что саудовская принцесса не хранила их в сейфе номера. Никаких следов взлома гостиничного номера обнаружено не было.

Пострадавшая подала жалобу, расследованием ограбления занимается бригада по борьбе с бандитизмом.