КИЕВ, 10 сен – РИА Новости. Группа людей пыталась заблокировать работу пограничников в пункте пропуска "Гоптовка" на украинско-российской границе в Харьковской области, сообщила в понедельник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, ночью на КПП прибыли граждане Украины на автомобилях с польской регистрацией, прошли пограничный контроль, но решили вернуться. Их задержали за нарушение погранрежима.

"После этого в пункт пропуска прибыли несколько десятков гражданских лиц, требовали, чтобы им предоставили возможность встретиться с задержанными, попытались попасть в служебные помещения и блокировать работу пограничников. Во время такой провокационной акции осуществлялась несанкционированная видеосъемка с целью дискредитации пограничников", — говорится в сообщении.

После проведения беседы и разъяснения ситуации ряд сторонников задержанных покинули пункт пропуска, другие были переданы представителям полиции. В правоохранительные органы направлено уведомление о совершении правонарушения по статье "сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа".