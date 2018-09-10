В ДНР опасаются обострения из-за визита в Донбасс военного атташе США

ДОНЕЦК, 10 сен — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается обострения ситуации в Донбассе в связи с визитом на подконтрольную Киеву территорию военного атташе при посольстве США на Украине Пола Шмидта, заявил в понедельник руководитель пресс-службы ведомства Даниил Безсонов.

"Нашей разведкой получены данные о запланированном на 12 сентября прибытии в зону ООС (Операции объединенных сил — ред.) военного атташе при посольстве США Пола Шмидта. Данный куратор ВСУ планирует посетить штабы 128 и 136 бригад на мариупольском направлении", — заявил Безсонов журналистам.

Представитель оперативного командования ДНР добавил, что 11 сентября в Донбасс планируется прибытие 12 иностранных офицеров для участия в мероприятиях по боевой подготовке украинских силовиков.

"Мы не исключаем обострения ситуации на линии разграничения в зоне ответственности посещаемых Шмидтом соединений. В прошлый раз 23 июля во время посещения этим куратором 93 бригады… был обстрелян населенный пункт Докучаевск… Тогда ранение получила мирная жительница", — заявил Безсонов.

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