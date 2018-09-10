Экс-полицейский не признал себя виновным в трагедии на стадионе "Хиллсборо"

ЛОНДОН, 10 сен — РИА Новости, Мария Табак. Бывший шеф отделения полиции Южного Йоркшира Дэвид Дакенфилд не признал себя виновным в трагедии на стадионе "Хиллсборо" в 1989 году.

Матч "Ливерпуль" — "Ноттингем Форест" на "Хиллсборо" 15 апреля 1989 года обернулся гибелью в давке 96 человек. В конце июня нынешнего года Королевская прокурорская служба Великобритании предъявила обвинения шести людям, в том числе Дакенфилду.

Дакенфилд обвиняется в убийстве вследствие грубой неосторожности 95 человек из 96 погибших в тот день (за гибель 96-го человека — Тони Блэнда — обвинения не могут быть предъявлены, так как тот скончался через четыре года после трагедии).

В понедельник в суде города Престон (графство Линкольншир) начались предварительные слушания, в которых Дакенфилд принял участие по видеосвязи. Он подтвердил свое имя и заявил, что не считает себя виновным в инкриминируемом ему преступлении.

Аналогичным образом выступил и другой обвиняемый – бывший секретарь футбольного клуба "Шеффилд Уэнсдей" ("Хиллсборо" был домашним стадионом клуба с 1899 года) Грэм Генри Макрелл, который также отвечал за безопасность 15 апреля 1989 года.

Основные слушания по делам Дакенфилда и Макрелла назначены на 14 января 2019 года.

По делу о трагедии на стадионе "Хиллсборо" также проходят адвокат Питер Меткалф, представлявший сторону полиции Южного Йоркшира на первых процессах по делу "Хиллсборо", бывший старший суперинтендант полиции Южного Йоркшира Дональд Дентон и бывший старший следователь полиции Южного Йоркшира Алан Фостер.