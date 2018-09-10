В Киеве ограбили квартиру первого замглавы минэкономразвития Украины

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Неизвестные ограбили квартиру первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова, сообщила пресс-секретарь киевского управления Нацполиции Оксана Блищик.

"Да, была кража. Его длительное время дома не было, поэтому, когда именно кража была, непонятно. В полицию обратились вчера", — цитирует Блищик издание "Украинская правда". По данным источников "Украинской правды", из квартиры Нефедова на улице Шелковичной украли две пары часов, а также украшения его девушки.

Нефедов подтвердил "Украинской правде" факт кражи. Как сообщает издание со ссылкой на декларацию чиновника, он обладает часами Zenith El Primero Automatic, цены на часы этой марки в интернет-магазинах начинаются в среднем от 7 тысяч долларов.