В МИД Польши рассказали об увольнении выпускников МГИМО

ВАРШАВА, 10 сен — РИА Новости. Из МИД Польши уволили практически всех сотрудников, окончивших МГИМО, рассказал глава ведомства Яцек Чапутович.

"Мы можем сказать, что руководство ведомства было заменено почти на сто процентов", — заявил дипломат.

Кроме того, он отметил, что в ближайшее время будут заменены 86 послов Польши из 101. При этом уже сменились практически все из 111 директоров и заместителей директоров департаментов МИД.

СМИ еще в январе писали о планах польского МИД уволить выпускников МГИМО. Такие сообщения появились вскоре после того, как ведомство возглавил Яцек Чапутович, сменивший на этом посту Витольда Ващиковского.

По информации радиостанции RMF FM, одной из главных причин отставки Ващиковского было "нежелание радикальных кадровых изменений". Нынешний глава МИД намерен заменить старых работников, даже несмотря на снижение уровня подготовки новых, говорится в сообщении радиостанции.

Замглавы российского Минобрнауки Павел Зинькович заявил, что удивлен подобным решением польского МИД.

"Я не могу комментировать. Когда я сам лично учился в МГИМО, у нас были ребята-поляки, очень хорошие ребята. Честно говоря, уже ни в какие ворота это не лезет", — сказал замминистра.

"Побольнее "укусить" Россию"

На ситуацию отреагировали в обеих палатах российского парламента. Так, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что польское Министерство иностранных дел потеряет профессионалов в случае увольнения выпускников МГИМО.

"Понятно, что это глупость полная. Польские политики соревнуются между собой, как побольнее "укусить" Россию", — пояснил сенатор.

Джабаров напомнил, что многие видные политики во всем мире окончили российские вузы.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, в свою очередь, посоветовал польскому МИД брать на работу выпускников украинских дипломатических вузов.

"Вот места, где проходят подготовку настоящие титаны дипломатической мысли и к чьей квалификации у поляков вопросов возникнуть не должно", — отметил депутат.

При этом Милонов выразил сожаление, что Польша регулярно поддается "рецидивам русофобии, граничащей с клинической шизофренией".

"Безусловно, польскому политическому истеблишменту выгодно поддержание страшных мифов о русской угрозе. Этот страх не имеет рационального объяснения и скорее близок по своей природе к приключениям пана Твардовского на Луне, чем к реальности", — сказал собеседник агентства.