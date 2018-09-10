Вооруженный мужчина в Стамбуле захватил в заложники учительницу

АНКАРА, 10 сен – РИА Новости, Алена Палажченко. Вооруженный огнестрельным оружием мужчина захватил в одной из школ Стамбула учительницу, сообщил губернатор города Васип Шахин в понедельник.

"В одной из школ стамбульского района Пендик вооруженный мужчина захватил 22-летнюю учительницу. Переговоры с ним продолжаются", — заявил Шахин в эфире телеканала NTV

По сообщению телеканала, причиной захвата заложницы послужила ее ссора с молодым человеком, за которого она собиралась выйти замуж. Он пришел в школу для выяснения отношений, однако девушка отказалась с ним общаться, после чего мужчина, угрожая ей пистолетом, запер ее в одном из кабинетов школы.

На место происшествия прибыли наряды полиции и машины скорой помощи.