МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Киев пока не демонстрирует необходимой готовности и гибкости в вопросе обмена осужденными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мне не известно об этом. Я понимаю, что россияне, которые осуждены и находятся на Украине, хотят попасть обратно на родину, но нам тогда не известно о готовности украинской стороны предпринять какие-то для этого шаги", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос известно ли Кремлю о том, что граждане России, которые находятся в украинских тюрьмах написали на имя президента России прошение обменять их на украинцев, которые находятся на территории Российской Федерации.

Он отметил, что все зависит конкретно от того, о ком идет речь. "Здесь много нюансов. Пока украинская сторона не демонстрирует необходимой готовности и гибкости", — добавил Песков.