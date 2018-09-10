Лондон подготовил "красные уведомления" Интерпола по делу Скрипалей

Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Архивное фото

Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Архивное фото

ЛОНДОН, 10 сен — РИА Новости, Мария Табак. Лондон готов распространить "красные уведомления" Интерпола на подозреваемых в отравлении Скрипалей, сообщил РИА Новости представитель Скотленд-Ярда.

Пятого сентября Королевская прокурорская служба предъявила обвинения двум гражданам России — "офицерам ГРУ Александру Петрову и Руслану Боширову" — по делу об отравлении экс-офицера ГРУ и его дочери. В Москве ответили, что названные имена России "ничего не говорят", и вновь призвали Великобританию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

В Лондоне также сообщили, что выпущены европейские ордеры на арест обвиняемых, и подчеркнули, что намерены добиться распространения "красных уведомлений" Интерпола для задержания россиян.

Уведомления с красным углом (Red Notice) предполагают арест разыскиваемого лица с последующим запросом на экстрадицию в страну, инициировавшую розыск.

При этом в Кремле заявили, что не располагают информацией о названных британской прокуратурой "подозреваемых". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что делу способствовало бы сотрудничество с Лондоном "в рамках оказания правовой помощи".

"Но вы знаете, что британская сторона, к нашему сожалению, такое сотрудничество напрочь отвергает", — напомнил он.