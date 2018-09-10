Лондон подготовил "красные уведомления" Интерпола по делу Скрипалей

ЛОНДОН, 10 сен — РИА Новости, Мария Табак. Лондон готов распространить "красные уведомления" Интерпола на подозреваемых в отравлении Скрипалей, сообщил РИА Новости представитель Скотленд-Ярда.
В Лондоне также сообщили, что выпущены европейские ордеры на арест обвиняемых, и подчеркнули, что намерены добиться распространения "красных уведомлений" Интерпола для задержания россиян.
Уведомления с красным углом (Red Notice) предполагают арест разыскиваемого лица с последующим запросом на экстрадицию в страну, инициировавшую розыск.
При этом в Кремле заявили, что не располагают информацией о названных британской прокуратурой "подозреваемых". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что делу способствовало бы сотрудничество с Лондоном "в рамках оказания правовой помощи".
"Но вы знаете, что британская сторона, к нашему сожалению, такое сотрудничество напрочь отвергает", — напомнил он.
Дело Скрипалей
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.
В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она сообщила, что вернется в Россию.