В ЕС не считают, что консультации Белграда и Приштины провалились

БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. ЕС не считает, что переговоры Белграда и Приштины при посредничестве главы дипломатии Федерики Могерини потерпели неудачу, диалог должен продолжиться для выработки реалистичного соглашения, заявила в понедельник журналистам представитель Могерини.

В пятницу в Брюсселе состоялся новый раунд переговоров Белграда и Приштины при посредничестве ЕС. Лидер Косово Хашим Тачи и сербский президент Александр Вучич провели отдельные консультации с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, но не встречались друг с другом. Глава самопровозглашенной республики Тачи заявил журналистам в Брюсселе после консультаций с ЕС, что переговоры выявили наличие больших разногласий.

"Работа все еще продолжается над выработкой реалистичного, устойчивого, всеобъемлющего и основанного на международном праве соглашения сторон. Трудности остаются, но мы не будем вдаваться в детали переговоров", — заявила на брифинге представитель дипcлужбы ЕС Майя Косьянчич, отвечая на вопрос, не считают ли в ЕК, что состоявшиеся в пятницу консультации Белграда и Приштины провалились.

"Диалог должен продолжиться, сейчас мы ждем от сторон продолжения работы с той же приверженностью и целеустремленностью", — добавила она, отказавшись отвечать на уточняющий вопрос, что означает "в соответствии с международным правом", учитывая обстоятельства признания независимости Косово.

Глава дипломатии ЕС планирует созвать в Брюсселе новый раунд диалога перед министерской неделей Генеральной Ассамблеи ООН, "чтобы объединить две стороны для продвижения работы над содержанием соглашения". Как пояснил РИА Новости в пятницу источник в структурах ЕС, новая встреча может пройти "в ближайшие две недели".