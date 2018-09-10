КНДР не планирует односторонних шагов по денуклеаризации, заявила Матвиенко

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын дал понять, что не пойдет на односторонние шаги в контексте урегулирования проблемы Корейского полуострова без встречной реакции, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по возвращении из Северной Кореи.

"Они ждут (от США. — Прим. ред.) ответных, поэтапных, синхронных шагов навстречу, в том числе, как они рассчитывали, и ослабления санкций, чего пока не происходит. Поэтому они продолжают переговоры, контакты, и надеются, что и с обратной стороны не только к ним будут односторонние требования предъявляться, но с обратной стороны тоже будет некая реакция. Делает он это с достоинством, он не готов к любым условиям, так сказать",- сообщила Матвиенко журналистам.

По ее словам, северокорейский лидер рассчитывает на уважительные переговоры. "Он готов к взаимоуважительным переговорам, к взаимоуважительному движению навстречу друг другу. И никаких односторонних шагов без встречной реакции, я так понимаю, не планируется",- сказала она.