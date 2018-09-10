Ким Чен Ын отзывается о Трампе и США дипломатично, заявила Матвиенко

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын говорит о президенте США Дональде Трампе корректно, а его слова о Соединенных штатах дипломатичны, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, посетившая Пхеньян.

"Фамилию Трампа он вспоминал, сказал, что была хорошая встреча с президентом США. Он отзывается о нем очень корректно", — сказала Матвиенко журналистам в понедельник.

Также Ким Чен Ын высказывался о Соединенных Штатах в целом, сказала Матвиенко. "Что касается США, он очень дипломатично, корректно высказывался о том, что саммит Сингапурский прошел успешно, но сейчас они ожидают и встречных шагов, потому что не может быть, чтобы в одностороннем порядке только Северная Корея предпринимала шаги по денуклеаризации", — сказала она.