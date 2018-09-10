СБУ назвала информацию о сотрудничестве с ИГ* фейком

КИЕВ, 10 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины назвала фейком информацию ФСБ РФ о сотрудничестве украинской спецслужбы с запрещенной в России экстремистской группировкой "Исламское государство"*, сообщает в понедельник агентство УНН со ссылкой на СБУ.

"Это — очередной фейк ФСБ России, который просто смешно комментировать", — заявили агентству в СБУ.

Ранее в понедельник ФСБ РФ сообщило, что в Смоленской области задержан член запрещенной группировки "Исламское государство"*, который по заданию Службы безопасности Украины и "Правого сектора"* планировал убийство "одного из лидеров ополчения ДНР".

Тридцать первого августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка погиб глава ДНР Александр Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По подозрению в убийстве задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева.

Террористическая группировка "Исламское государство"* является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы. Единого фронта борьбы с ИГ* нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины.

В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

* Террористическая и экстремистская группировки, запрещенные в России.