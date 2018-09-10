Силовики более 90 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (102)

ДОНЕЦК, 10 сен — РИА Новости. Украинские силовики более 90 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За период с 3 по 9 августа вооруженные силы Украины 94 раза нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров, 45 мин калибром 82 миллиметра, повреждения получили 20 домов", — заявил представитель ведомства.