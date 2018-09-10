В США пять человек пострадали при стрельбе в ночном клубе, сообщили СМИ

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. По меньшей мере пять человек были ранены во время стрельбы в ночном клубе в городе Мемфис, штат Теннесси, сообщает телеканал FOX 13.

Инцидент произошел около 3:00 утра (11:00 мск) в ночном клубе "Purple Haze". Пострадавшие были госпитализированы. Полиция находится на месте происшествия.

Обстоятельства случившегося выясняются.