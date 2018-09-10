На Украине напали на один из офисов партии "Оппозиционный блок"

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Нападение на офис "Оппозиционного блока" произошло в Павлограде Днепропетровской области Украины, сообщила в понедельник пресс-служба партии.

"Ночью неизвестные пытались ворваться в офис общественной приемной "Оппозиционного блока" в Павлограде. Нападавшие выбили стекло. Но после того, как сработала сигнализация, они скрылись. В настоящее время полиция проводит расследование инцидента", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это третий случай нападения на общественную приемную оппозиционеров в Павлограде.