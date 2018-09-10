США уведомили палестинцев о решении закрыть их дипмиссию в Вашингтоне

ГАЗА, 10 сен — РИА Новости. Палестинцы получили от администрации США уведомление о предстоящем закрытии их дипломатической миссии в Вашингтоне и считают это решение продолжением курса на демонтаж "международной системы" в угоду Израилю, заявил генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявит о прекращении работы представительства ООП в Вашингтоне, аргументировав этот шаг нежеланием палестинцев возвращаться к мирным переговорам с израильтянами.

"Мы были уведомлены американским должностным лицом о принятом ими решении закрыть палестинскую миссию в США", — сказано в заявлении Орейката.

"Эта опасная эскалация демонстрирует готовность Соединенных Штатов демонтировать международную систему ради защиты израильских преступлений и атак на землю и народ Палестины, покушений на мир и безопасность в остальном нашем регионе", — добавил чиновник.

Орейкат заверил, что палестинцы, которые отказались от посреднических услуг США в ответ на признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля, не пойдут на попятную.

"Мы подтверждаем, что права палестинского народа не продаются, мы не поддадимся угрозам и запугиванию Соединенных Штатов, мы продолжим нашу легитимную борьбу за свободу, справедливость и независимость всеми возможными политическими и юридическими средствами", — сказал Орейкат.

США перенесли посольство в Иерусалим в мае 2018 года. Это сопровождалось массовыми волнениями и жертвами среди палестинцев.