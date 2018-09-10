Путин в послании Ким Чен Ыну изложил позицию по корейскому урегулированию

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну изложил позицию по корейскому урегулированию, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила, что передала лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание от Путина.

"Позиция была изложена по корейскому урегулированию и подтверждено приглашение посетить Россию в удобное время", — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, что было в послании Путина.