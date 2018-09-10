На Украине мужчина открыл огонь по детям

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Мужчина открыл огонь из самодельного устройства по детям в Николаевской области, трое пострадали, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Инцидент произошел в воскресенье.

"Около 17.00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) в Новоодесский отдел полиции в Николаевской области поступило сообщение о том, что в поселке Новая Одесса 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по детям, которые играли. Вследствие выстрела были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте девяти и пяти лет. Сам злоумышленник также получил телесные повреждения", — говорится в сообщении.

По данным полиции, пострадавших госпитализировали, остатки устройства изъяли и направили на экспертизу.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство", санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Полиция задержала стрелявшего, "сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения”, сообщила пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная.

По ее словам, 12-летний мальчик, пострадавший от действий мужчины, находится в больнице в Николаеве и его состояние медики оценивают как тяжелое. Двоих других детей отпустили на амбулаторное лечение. Сам мужчина также находится в больнице, поскольку и сам пострадал от собственного самодельного устройства, добавила Бережная.

Полиция установила, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.