Посол Кубы назвал обвинения США в акустических атаках бездоказательными

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. США не имеет доказательств причастности Кубы к акустическим атакам на американских дипломатов, заявил посол Кубы в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь.

"Куба с самого начала говорила о готовности сотрудничать по выяснению обстоятельств этих так называемых атак. Но правительство США продолжило обвинения без всяких доказательств. Ясно, что они хотят манипулировать политикой" — сказал дипломат во время пресс-конференции.

В 2017 году госдепартамент США заявлял, что более 20 сотрудников американского посольства в Гаване подверглись акустическим атакам с использованием специальных приборов — они стали страдать от потери слуха, головной боли, слабости и плохого сна.

Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействия такого рода на американских дипломатов. В июле 2018 года New York Times сообщила, что в связи с предполагаемым акустическим воздействием были отозваны 11 американских дипломатических и консульских работников из Китая: восемь из Гуанчжоу, один из Шанхая и двое из Пекина.