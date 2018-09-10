Минздрав Киргизии проверит информацию о продаже новорожденных в роддомах

БИШКЕК, 10 сен – РИА Новости. Минздрав Киргизии создал комиссию по изучению появившейся в СМИ информации о задержании врачей роддома в Бишкеке, подозреваемых в продаже новорожденных младенцев, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы минздрава республики Жылдыз Айгерчинова.

"В минздраве создана комиссия, которая проверяет озвученные факты. Голословно обвинять мы никого не можем", — сообщила собеседница агентства. По ее словам, минздрав пока не располагает информацией о том, сотрудники какого именно роддома были задержаны. "Мы не знаем, в частном или государственном роддоме они работали", — сказала она.

Правоохранительные органы республики пока не комментируют данную информацию в "интересах следствия".

Ранее СМИ Киргизии со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах республики сообщили, что в 7 сентября сотрудники МВД республики задержали главврача одного из бишкекских роддомов, ее заместителя и еще нескольких сотрудников по подозрению в продаже новорожденного ребенка. По данным СМИ, сотрудниками медучреждения была организована преступная схема по передаче младенцев третьим лицам.

Как сообщило киргизское информагентство 24.kg, из пятерых задержанных двое находятся под подпиской о невыезде, трое других водворены в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми" УК республики, проводятся оперативно-следственные мероприятия. По данным СМИ, врач-гинеколог, подозреваемая в продаже детей, работала в государственном роддоме, но параллельно консультировала в частных клиниках.