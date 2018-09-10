Врио главы ДНР Пушилин сложил депутатские полномочия

ДОНЕЦК, 10 сен — РИА Новости. Врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о сложении полномочий депутата Народного совета ДНР.

Парламент ДНР 7 сентября назначил Пушилина врио главы республики, при этом выборы главы ДНР и Народного совета решили провести 11 ноября.

"Во исполнение конституции и закона "О статусе депутата Народного совета Донецкой народной республики" я обязан сложить свои депутатские полномочия", — приводит слова Пушилина пресс-служба Народного совета ДНР.

Отмечается, что после признания вакантным депутатского мандата Пушилина парламент должен избрать нового председателя Народного совета на ближайшем заседании.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.