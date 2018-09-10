В WWF объяснили, почему Северный морской путь не станет "Суэцким каналом"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Увеличение числа осенних штормов после ухода льда помешает превращению Северного морского пути во второй "Суэцкий канал", заявил РИА Новости директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин.

Как ранее написала The Washington Post , по мере наступления глобального потепления Северный морской путь может стать для России собственным "Суэцким каналом", который позволит существенно сократить расходы на доставку грузов из Европы в Азию и Америку.

"Во-первых, открытие судоходства это и увеличение частоты штормов в осенний период, которых в норме нет из-за льда. Во многих случаях ледовая проводка дешевле и безопаснее, чем шторма", — сказал Честин.

Во-вторых, шторма приводят к резко обострившейся проблеме разрушения берегов, отметил эколог. По данным WWF, береговая линия Северного Ледовитого океана быстро сокращается, местами до 500 метров в год.

"Это надо учитывать при планировании инфраструктуры вдоль Севморпути. Надо уже сейчас начинать программу мониторинга сокращения суши. В-третьих, большее время открытости ото льда вместе с штормами сократит возможности для добычи углеводородов", — считает Честин.

Кроме того, изменение ледовой обстановки неизбежно повлияет на динамику и доступность рыбных запасов, что особенно актуально для Баренцева моря.

"В-пятых, вероятно изменение режима Большой полыньи в Море Лаптевых, что может привести к значительным изменениям в биологических запасах во всем арктическом бассейне", — подытожил глава WWF России.