МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Россия и США обсуждают параметры воссоздания рабочей группы по антитеррору, о которой говорили на встрече в Хельсинки президенты Владимир Путин и Дональд Трамп, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Дипломат напомнил, что в ходе встречи в Хельсинки 16 июля Путин напомнил Трампу "о нашей инициативе воссоздать двустороннюю рабочую группу по антитеррору". По его словам, данная тема также поднималась на консультациях секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Женеве 23 августа.

"В настоящее время по линии профильных ведомств России и США, контакты между которыми никогда не прекращались, уточняются соответствующие параметры", — сказал Сыромолотов.

"Сейчас было бы преждевременно предвосхищать результаты. Мы неизменно выступали и выступаем за неполитизированное, равноправное и основанное на учете взаимных интересов сотрудничество с США в сфере антитеррора", — добавил заместитель министра.