На Филиппинах арестовали восемь подозреваемых по делу о взрыве в Басилане

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Полиция Филиппин арестовала восемь подозреваемых по делу о взрыве в провинции Басилан на юге страны, в результате которого погибли 11 человек, сообщает телеканал ABS-CBN.

Инцидент произошел 31 июля в городе Ламитан в районе гражданских вооруженных территориальных сил. Взорвались самодельные бомбы, установленные в фургоне. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация "Абу Сайяф", связанная с ИГ*.

Как сообщил начальник полиции генерал Оскар Албайалде, в настоящее время правоохранительные органы разыскивают еще 10 подозреваемых, включая лидера группировки. По его словам, всем 18 подозреваемым были предъявлены обвинения. Он добавил, что среди восьми арестованных был специалист по взрывчатке и несколько человек, помогавшие загрузить бомбу в автомобиль.

"Абу Сайяф" основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от главаря "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена. Филиппинская разведка оценивает численность "Абу Сайяф" менее чем в 400 человек (в 2005 году — 510 человек). В начале 2004 года организация совершила крупнейший в истории Филиппин теракт — взорвала выполнявший внутренний рейс паром "Суперферри-14". Жертвами последовавшего за взрывом пожара тогда стали свыше 200 человек.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" запрещены в России.