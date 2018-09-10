ВСУ 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (98)

ДОНЕЦК, 10 сен — РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие. Накануне командование ДНР сообщило о 22 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 17 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 40 мин, также вели огонь из вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов, стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 174 единицы. Жертв среди мирных граждан, разрушений жилого фонда, инфраструктуры на данный момент не зафиксировано", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.