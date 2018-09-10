ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт в столице Афганистана, сообщает телеканал 1TV.

Террорист-смертник подорвался в столице Афганистана в воскресенье на демонстрации в честь годовщины гибели национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда. Инцидент произошел в районе Таймани, где проезжала колонна демонстрантов на машинах и мотоциклах. Представитель полиции Кабула Хашмат Станикзай заявил, что террорист ехал на мотоцикле, когда подорвал взрывчатку. По последним данным, в результате взрыва семь человек погибли и еще 25 получили ранения.

Ранее телеканал Tolo News сообщал, что незадолго до взрыва афганские силовики ликвидировали еще одного смертника, который собирался произвести подрыв среди демонстрантов у посольства США в Кабуле. Полиция Кабула заявила, что к середине дня арестовала уже более 100 человек за стрельбу в воздух, конфисковала десять единиц оружия и 25 транспортных средств.

Бывший министр обороны Афганистана и лидер так называемого Северного альянса Ахмад Шах Масуд по прозвищу "Пандшерский лев" вел борьбу с радикальным движением "Талибан"* и был одним из самых влиятельных полевых командиров. Он был убит террористами, выдавшими себя за журналистов, 9 сентября 2001 года в провинции Тахар, и считается национальным героем.

* Террористическая организация, запрещена в России