Талибы* захватили район на севере Афганистана

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* захватили один из районов в провинции Джаузджан на севере Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на чиновников.

"Местные чиновники подтвердили, что район Хам Ааб (Kham Aab) провинции Джаузджан попал под контроль "Талибана"* после ожесточенных столкновений", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористические группировки "Талибан" и ИГ запрещены в России.