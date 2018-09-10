Жертвами атаки талибов* на КПП в Афганистане стали 15 силовиков

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. По меньшей мере 15 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли и 18 получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на северо-востоке страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористические группировки "Талибан" и ИГ запрещены в России.