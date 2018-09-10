В Крыму назвали цинизмом условие Киева для возобновления подачи воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Условие украинских властей для возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу циничны и неприемлемы, Крым самостоятельно справится со всеми проблемными вопросами, заявил вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс.

Ранее заместитель министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым при условии признания "оккупации" полуострова со стороны России.

"Это цинизм и подлость высшей степени, которой пронизана вся деятельность киевских властей по отношению к Крыму за последние годы", — сказал Фикс РИА Новости.

По его словам, украинские власти уже ставили подобный ультиматум несколько лет назад, когда устроили энергоблокаду полуострова. "Тогда они предлагали возобновить поставки электроэнергии взамен на признание Крыма частью Украины, но крымчане отвергли это предложение, дождавшись запуска энергомоста из Кубани. Поэтому Россия и Крым сами разберутся и в истории с водоснабжением", — заверил Фикс.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.

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