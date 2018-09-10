Основатель Alibabа рассказал, чем займется после ухода из компании

ПЕКИН, 10 сен — РИА Новости. Основатель и пока действующий глава корпорации Alibaba Group Джек Ма, объявивший о своем предстоящем уходе из компании, рассказал, чем займется в дальнейшем.
Ранее в понедельник компания опубликовала письмо Джека Ма, в котором он заявил, что через год — 10 сентября 2019 года — оставит пост главы компании, его должность займет нынешний CEO Чжан Юн (Дэниэль Чжан).
"Что касается моего будущего, то я все еще о многом мечтаю. Знающие меня люди подтвердят, что я не могу сидеть без дела", — говорится в опубликованном письмо китайского миллиардера.
Джек Ма планирует продолжать играть свою роль в Alibaba Partnership в качестве сооснователя и вносить вклад в партнерские программы.
"Я также хочу вернуться к образованию. Это дело, которое я люблю и которое доставляет мне много радости. Мир большой, и я все еще молод, поэтому я хочу попробовать новые вещи. Что, если новые мечты могут быть реализованы?!" — заявил Джек Ма.
Джек Ма после своего ухода 10 сентября продолжит оставаться членом совета директоров до 2020 года.
Джек Ма (Ма Юнь — кит.) родился в октябре 1964 года. Первый бизнесмен с материкового Китая, чье фото было опубликовано на обложке журнала Forbes.
В 1988 году окончил Педагогический институт Ханчжоу, где изучал английский язык. Позже начал работать в университете в качестве преподавателя.
В 1999 году вместе с друзьями основал компанию по электронной торговле Alibaba Group.