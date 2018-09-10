Основатель Alibabа рассказал, чем займется после ухода из компании

ПЕКИН, 10 сен — РИА Новости. Основатель и пока действующий глава корпорации Alibaba Group Джек Ма, объявивший о своем предстоящем уходе из компании, рассказал, чем займется в дальнейшем.

Ранее в понедельник компания опубликовала письмо Джека Ма, в котором он заявил, что через год — 10 сентября 2019 года — оставит пост главы компании, его должность займет нынешний CEO Чжан Юн (Дэниэль Чжан).

"Что касается моего будущего, то я все еще о многом мечтаю. Знающие меня люди подтвердят, что я не могу сидеть без дела", — говорится в опубликованном письмо китайского миллиардера.

Джек Ма планирует продолжать играть свою роль в Alibaba Partnership в качестве сооснователя и вносить вклад в партнерские программы.

"Я также хочу вернуться к образованию. Это дело, которое я люблю и которое доставляет мне много радости. Мир большой, и я все еще молод, поэтому я хочу попробовать новые вещи. Что, если новые мечты могут быть реализованы?!" — заявил Джек Ма.

Он также подчеркнул, что "Alibaba никогда не принадлежала только Джеку Ма, но Джек Ма всегда будет принадлежать Alibaba".

Джек Ма после своего ухода 10 сентября продолжит оставаться членом совета директоров до 2020 года.

Джек Ма (Ма Юнь — кит.) родился в октябре 1964 года. Первый бизнесмен с материкового Китая, чье фото было опубликовано на обложке журнала Forbes.

В 1988 году окончил Педагогический институт Ханчжоу, где изучал английский язык. Позже начал работать в университете в качестве преподавателя.

В 1999 году вместе с друзьями основал компанию по электронной торговле Alibaba Group.