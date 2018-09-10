Россия может получить свой "Суэцкий канал", пишет The Washington Post

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. По мере наступления глобального потепления Северный морской путь может стать для России собственным "Суэцким каналом", об этом сообщает The Washington Post.
Прогнозы специалистов о глобальном потеплении и таянии льдов в Арктике, указывает The Washington Post, могут стать "благом" для России, для которой большая часть Северного морского пути является исключительной экономической зоной.
Таким образом, Россия будет иметь контроль над стратегическим торговым маршрутом, а также получать прибыль за навигацию и работу ледоколов, добавляет газета.
Несмотря на опасные условия навигации даже в летний период, преимуществом Северного морского пути, как указывает издание, является время, которое затрачивается на маршрут. Газета напоминает, что судно, которое, к примеру, идет из Южной Кореи в Германию, при использовании Северного морского пути будет затрачивать на рейс в два раза меньше времени, чем через южноафриканский мыс Доброй Надежды — всего 23 дня.
Особую привлекательность эта транспортная артерия приобретает именно сейчас — арктические льды тают и создают коридоры, пригодные для танкерного судоходства.