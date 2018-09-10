В правящей коалиции Швеции призвали к спокойным переговорам о правительстве

СТОКГОЛЬМ, 10 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Глава правящей красно-зеленой коалиции и действующего правительства Швеции, социал-демократ Стефан Лёвен заявил по предварительным итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов, что в условиях, когда ни один из блоков не собрал большинства голосов, следует спокойно начать переговоры по поводу формирования будущего правительства.

"Ни у одного из блока нет большинства голосов. Избиратели сказали свое, теперь нам, партиям, следует подождать окончательных результатов (голосования) и вести переговоры по правительству", — сказал Стефан Лёвен, комментируя предварительные результаты подсчета голосов. Его выступление транслировало SVT.

Разрыв между красно-зеленым блоком с правящими партиями и оппозиционным Альянсом правоцентристских партий по итогам предварительного подсчета голосов избирателей остается минимальным. По данным Центризбиркома Швеции, предпочтение правящему красно-зеленому блоку отдали 40,6 %, а партиям Альянсa — 40,3 % избирателей.

Лидер оппозиционного правоцентристского Альянса, председатель либерально-консервативной Умеренной коалиционной партии (Модератерна) Ульф Кристерссон уже потребовал отставки правительства.

О готовности вести диалог о формировании правительства с оппозиционным Альянсом заявил и лидер третьей крупнейшей партии Швеции "Демократы Швеции" Йимми Окессон. Партия не входит ни в один из блоков, и до сих пор другие парламентские партии — как левые, так и правоцентристские — пытались избегать сотрудничества с "Демократами Швеции". Во время избирательной кампании партии продолжали заявлять о сохранении своих позиций.

"Результаты выборов не ясны", — сказал Лёвен и пояснил, что предстоящие две недели, согласно имеющейся процедуре, он будет как глава правительства содействовать переговорам и диалогу по вопросу формирования правительства. "Ничего не произойдет в течение этой ночи. Все должны проявить понимание", — добавил Лёвен.

В тройке крупнейших в Швеции партий по итогам прошедших в воскресенье выборов на первом месте социал-демократы (28,4), за ними следуют оппозиционная либерально-консервативная партия Умеренной коалиции (Модератерна) с 19,8 % и "Демократы Швеции" (17,6 %).

В однопалатном шведском парламенте заседает 349 депутатов, избираемых сроком на четыре года. Риксдаг представлен сегодня восемью партиями. По итогам последних выборов 2014 года в Швеции было сформировано правительство меньшинства с участием социа-демократов и Партии зеленых.