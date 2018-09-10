"Демократы Швеции" готовы обсуждать с оппозицией формирование правительства

СТОКГОЛЬМ, 10 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Лидер третьей по популярности шведской партии "Демократы Швеции" Йимми Окессон заявил, что готов вести с лидером оппозиции Ульфом Кристерссоном диалог о формировании правительства.

Правящий красно-зеленый блок набирает 40,6%, оппозиционный право-центристский альянс во главе с партией "Модератерна" 40,2%, так что ни одна из сторон не сможет создать правительство большинства. У "Демократов Швеции" 17,7%, до сих пор другие парламентские партии — как левые, так и право-центристские — с ними не сотрудничали.

"Мы готовы говорить с партиями и готовы к сотрудничеству с другими, и особенно готовы вести переговоры с лидером партии "Модератерна", — комментировал Окессон предварительные результаты голосования перед своими избирателями. Его выступление транслировал шведский телеканал SVT.

"Демократы Швеции" были созданы в 1988 году и в 2010 году впервые прошла в риксдаг с 5,7%. На следующих выборах в 2014 году они оказались на третьем месте с 12,9%. На нынешних выборах "Демократы Швеции" — третья по популярности партия, после социал-демократов (28,2) и "Модератерна" (19,7%).

"Я знаю, кто выиграл эти выборы – "Демократы Швеции" и никто не сможет отнять у нас это", — сказал Окессон, выступая перед своими избирателями и комментируя предварительные результаты выборов.

В однопалатном шведском парламенте заседает 349 депутатов, избираемых сроком на четыре года. Риксдаг представлен сегодня восемью партиями. По итогам последних выборов 2014 года в Швеции сформировано правительство меньшинства с участием социа-демократов и Партии зеленых.