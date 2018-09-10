В Швеции обработали 80% бюллетеней на выборах в парламент

СТОКГОЛЬМ, 10 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Правящий красно-зеленый блок набирает 40,6% на выборах в парламент Швеции, оппозиционный право-центристский альянс 40,2%, партия "Демократы Швеции" 17,7%, сообщает государственная избирательная комиссия по итогам подсчета 80% голосов избирателей.

В право-центристский Альянс входят четыре партии — либерально-консервативная Умеренная коалиционная (Модератерна), Партия центра, партия Либералов и христианские демократы.

В блоке красно-зеленых три партии – социал-демократы, Партия зеленых и Левая партия.

Ни в один из этих блоков не входит партия "Демократы Швеции". Она была создана в 1988 году и в 2010 году впервые прошла в риксдаг с 5,7%. На следующих выборах в 2014 году партия оказалась на третьем месте, собрав 12,9% голосов.

Сейчас "Демократы Швеции" — третья по популярности, после правящих социал-демократов (28,2) и оппозиционной либерально-консервативной партии Умеренной коалиции (Модератерна, 19,7%).

В однопалатном шведском парламенте заседает 349 депутатов, избираемых сроком на четыре года. Риксдаг представлен сегодня восемью партиями. По итогам последних выборов 2014 года в Швеции сформировано правительство меньшинства с участием социа-демократов и Партии зеленых.

До сих пор другие парламентские партии — как левые, так и право-центристские — не сотрудничали с "Демократами Швеции". Во время избирательной кампании партии продолжали заявлять о сохранении своих позиций.