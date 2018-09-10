Россияне и европейцы разошлись во мнениях о политике Китая, показал опрос

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Жители Франции, США, Германии и Великобритании негативно оценивают действия Китая на международной арене, в то время как большинство россиян, наоборот, поддерживают политику Пекина и считают его союзником. Об этом свидетельствуют данные опросов ФОМ и французской социологической компании IFop для Sputnik News.
Более половины россиян, наоборот, расценивают Китай в качестве партнера, показал проведенный ФОМ опрос. Об этом заявили 54% и 47% опрошенных мужчин и женщин соответственно. Отмечается, что россияне в возрасте от 18 до 30 лет оценивают сотрудничество с Китаем выше, нежели люди более старшего возраста. Кроме того, прокитайскую позицию, как правило, занимают респонденты с более высоким уровнем доходов.
На Западе о негативном отношении к Китаю заявляют преимущественно мужчины, в то время как в России ситуация выглядит с точностью до наоборот: о поддержке выбранного Пекином курса рассказали 71% опрошенных мужчин и 51% женщин. Кроме того, по данным опроса, курс Пекина поддерживают россияне разных возрастных групп. Для сравнения: в США действия Китая раскритиковали 69% респондентов старше 65 лет, 54% — старше 35 лет и только 30% молодежи.
Опрос ФОМ был проведен 18-19 августа в России, в нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,6% при доверительной вероятности 95%.