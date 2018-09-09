Британия так и не дала гарантий, что не совершит кибератак против России

ЛОНДОН, 9 сен – РИА Новости, Мария Табак. Москва так и не получила требуемого заверения от британских властей в том, что Лондон не планирует кибератак против России, заявил журналистам в воскресенье представитель посольства РФ в Лондоне.

Весной посольство обратило внимание на то, что "британское правительство не отвергло ряд заявлений парламентариев, экспертов и СМИ касательно возможного "развертывания" Великобританией "наступательных кибермощностей" против России". Дипмиссия заверила тогда, что Россия не планирует никаких кибератак против Британии и ждет такого же заверения от правительства Британии.

"… Имеет смысл вспомнить, что в марте мы попросили британское правительство подтвердить, что Великобритания не планирует кибератак против России. Подобного подтверждения не последовало", — сказал дипломат, отметив, что при этом британские власти постоянно говорят о "российской угрозе", от которой Великобритания должна защищаться.

"Господин Джавид (глава МВД Британии Саджид Джавид – ред.) и все правительство должны осознавать не приносящую пользы природу подобной провокационной риторики, в которой можно увидеть подготовку общественности к агрессивным действиям против России под предлогом "самозащиты", — указал представитель посольства, заверив, что Россия не представляет никакой угрозы для Великобритании, от которой стоило бы защищаться.