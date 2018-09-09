Глава СК Белоруссии считает оправданными задержания по "делу Белта"

МИНСК, 9 сен — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич заявил, что задержания журналистов и обыски в рамках уголовного дела о несанкционированном доступе к платной подписке государственного агентства Белта были оправданными.
"На самом деле, здесь (в обысках и задержаниях — ред.) тоже никакой чрезвычайщины нет… Есть определенный алгоритм действий (при расследовании преступлений — ред.) — с чего начинать, чем заканчивать. Такие меры процессуального принуждения, как задержание либо проведение обыска, являются неотъемлемыми атрибутами расследования такого рода преступлений", — сказал Носкевич в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.
Ранее Носкевич назвал "банальным" это уголовное дело и сообщил, что ведомство уже готово к завершающей стадии его расследования. Он также предположил, что о суровых мерах наказания в перспективе речи быть не может, так как преступление не представляет большой общественной опасности.
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