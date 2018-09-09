Пашинян дал российским специалистам доступ в американские лаборатории

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские специалисты были допущены в лаборатории США в Армении, которые занимаются исследованием биологических материалов, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"Буквально десять-пятнадцать дней назад по моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям", — заявил Пашинян в интервью газете " Коммерсант ". По его словам, у российских специалистов "никогда не было проблем доступа и не будет с того момента, как я стал премьер-министром Армении".

Эти лаборатории полностью находятся под контролем властей Армении, пояснил Пашинян.

"Мы готовы к сотрудничеству, и уже специалисты российские там побывали и убедились, что там нет ничего страшного, в этих лабораториях", — добавил премьер Армении. Он подчеркнул, что эти лаборатории "очень хорошего качества".

"Это никак не может быть использовано против России. Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий. Они там уже побывали, и, когда захотят еще, не будет ограничений", — заключил премьер.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила обеспокоенность деятельностью Вашингтона в военно-биологической сфере, связанной с биологической активностью Пентагона у границ России. По ее словам, в Москве считают, что, несмотря на все уверения об обратном, действия США осуществляются в интересах американского военного ведомства, а не в гуманитарных целях, таких как профилактика, борьба с инфекционными заболеваниями в республиках бывшего Советского Союза.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин указывал на то, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.

Позднее представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни заявил, что Пентагон собирает биоматериал для изучения опорно-двигательного аппарата и что выбор россиян для этих целей не был преднамеренным.