В Крыму ответили на заявление Киева о возобновлении подачи воды

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление украинских властей о том, что Киев может возобновить поставки воды на полуостров при условии признания "оккупации" со стороны России.

Как заявил политик в интервью RT, подобные высказывания являются провокацией со стороны Украины.

"С похожим мы сталкивались в период энергоблокады полуострова, когда Украина оставила Крым без той электроэнергии, которая шла с материковой части. Власти тогда также предлагали возобновить снабжение в обмен на то, что в соглашениях, которые будут подписаны, Крым назовут субъектом и частью Украины", — пояснил депутат.

По его словам, нет смысла обсуждать вопрос подачи воды на полуостров, так как киевская власть "неспособна на нормальные договорные отношения".

"Украина предлагает провокацию. Никто на это соглашаться не будет. Без воды со стороны Северо-Крымского канала полуостров справлялся на протяжении четырех лет. Несмотря на то что проблема воды существует, для ее решения осуществляются различные меры", — заключил Ганжара.

Ранее заместитель министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Украины Юрий Грымчак заявил о возможности возобновить поставки воды в Крым при условии признания "оккупации" полуострова со стороны России. Только после этого Киев будет готов обсудить с Москвой, "сколько им будет стоить эта вода".

После того как крымчане проголосовали за воссоединение с Россией, в Киеве решили, что можно "вернуть" полуостров радикальными методами: украинские националисты организовали несколько блокад, в том числе транспортную и продовольственную, подрывали опоры ЛЭП. Киевские власти перекрыли Северо-Крымский канал, после чего в Верховной раде похвастали тем, что создали жителям полуострова "проблемы". Так, нардеп Мустафа Джемилев заявил, что даже если подачу воды решат восстановить, то украинцы сами "снова быстро ее перекроют".

Проблему водоснабжения удалось решить бурением новых артезианских скважин, а также переброской воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток Крыма. Его южные и центральные районы обеспечиваются водой естественных водохранилищ.

Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".