Каирский суд смягчил наказание ливанке, оскорбившей египтян в соцсетях

КАИР, 9 сен — РИА Новости. Каирский суд удовлетворил апелляцию гражданки Ливана Моны аль-Мазбух, приговоренной Каирским судом к восьми годам заключения за оскорбление египетского народа в социальных сетях, сообщило египетское агентство МЕНА.

Суд смягчил наказание до одного года условно, что позволит ливанке покинуть места заключения.

Во время отдыха в Каире в мае этого года 24-летняя Мона аль-Мазбух опубликовала эмоциональное видео с нелицеприятными и нецензурными высказываниями в адрес египтян. Девушка утверждала, что во время своих многочисленных поездок в Египет подвергалась домогательствам, словесным оскорблениям на улицах египетской столицы. По ее словам, это свидетельствует о низком культурном уровне большинства населения страны. Однако позже она удалила это видео и записала другое, в котором извинилась перед всеми египтянами и заявила, что ее слова относятся только к тем, кто неприлично себя вел.

Скандальное видео Моны аль-Мазбух вызвало широкий резонанс в Египте. Многие граждане этой страны требовали ее судебного преследования. Она была задержана 1 июня по распоряжению генеральной прокуратуры при попытке выехать из Египта.

Седьмого июля Каирский суд приговорил гражданку Ливана Мону аль-Мазбух к 11 годам тюремного заключения за видео, содержание которого сочли оскорбительным для египетского народа. Затем срок заключения был снижен до восьми лет.