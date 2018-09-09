По данным exit poll, оппозиция лидирует на выборах в шведский парламент

СТОКГОЛЬМ, 9 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Альянс право-центристских партий лидирует на парламентских выборах в Швеции с небольшим отрывом от правящего красно-зеленого блока, свидетельствуют результаты экзит-полла шведского телевидения SVT, опубликованного после закрытия избирательных участков.

Среди сторонников Альянсa – 39,6% избирателей. Предпочтение правящему красно-зеленому блоку отдали 39,4%. В право-центристский Альянс входят четыре партии — либерально-консервативная Умеренная коалиционная (Модератерна), Партия центра, партия Либералов и христианские демократы. В блоке красно-зеленых три партии – социал-демократы, Партия зеленых и Левая партия.

Ни в один из этих блоков не входит вызывающая неоднозначную реакцию в стране антииммигрантская социал-консервативная партия "Демократы Швеции". Рост числа ее сторонников привел к тому, что партия занимает по опросам общественного мнения то второе, то третье место по популярности — наряду с традиционно крупнейшими в стране Социал-демократической и либерально-консервативной партии Умеренной коалиции (Модератерна).

По данным экзит-полла SVT, "Демократов Швеции" поддерживают 19,2% респондентов.

В однопалатном шведском парламенте 349 депутатов, избираемых на четыре года. В Риксдаге представлены сегодня восемь партий. По итогам последних выборов 2014 года в Швеции было сформировано правительство меньшинства с участием социал-демократов и зеленых.

До сих пор другие парламентские партии — как левые, так и право-центристские — пытались избегать сотрудничества с "Демократами Швеции". Во время избирательной кампании партии продолжали заявлять о сохранении своих позиций.