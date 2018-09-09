ЛНР готова передать Украине 44 заключенных

ЛУГАНСК, 9 сен — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики готовы передать Киеву 44 заключенных, сообщил первый заместитель главы МВД ЛНР Роман Ведмеденко, возглавляющий комиссию по вопросам передачи осужденных до 2014 года на подконтрольную Киеву территорию.

Ранее МГБ ЛНР заявило, что украинские силовики обстреляли ЛНР, чтобы не дать координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе контактной группы на переговорах по Донбассу Тони Фришу, находящемуся с визитом в Донбассе, попасть на территорию республики. В итоге Фриш все-таки попал в ЛНР и посетил Луганское учреждение исполнения наказаний и Суходольскую исправительную колонию.

"По 44 (осужденным. — ред.) принято решение о готовности передать их на территорию, подконтрольную Украине", — сказал Ведмеденко.

Представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, присутствующая на встрече, сообщила, что представители Киева к процессу перемещения осужденных готовность еще не проявили.

"К сожалению, контакты с вновь назначенным уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека (Людмилой Денисовой — ред.) не установлены, а передача осужденных заблокирована украинской стороной", — сказала Кобцева.

Фриш подчеркнул, что для него важно было узнать, что власти ЛНР готовы передать заключенных Киеву